Верховный шаман пообещал России урожайный год

Россия в 2025 году получит хороший урожай, год будет без природных катаклизмов. Такой прогноз дал ТАСС Верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя») Кара-оол Допчун-оол.

«2024 год уходит, он был суровым – аварии, природные катаклизмы, войны. 2025 год будет годом змеи. Это значит, что год пройдет мягко, спокойно, без больших аварий, без катаклизмов. Змея ползет по земле, защищает землю. Поэтому даже, когда, например, в январе-феврале будут морозы, они будут несильными. Никакой опасности нет и для урожая. В 2025 году он будет хороший. Много зерна соберем», – сказал Допчун-оол.

Шаманизм – одно из древних верований, напоминает ТАСС. В Туве зарегистрировано больше 10 шаманских организаций. В республике насчитается около 200 шаманов.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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