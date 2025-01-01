На Земле началась слабая магнитная буря. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, с вечера 31 декабря геомагнитное поле находилось в слабо возмущенном состоянии, в некоторых регионах России в связи с этим можно было наблюдать полярное сияние.

«Сегодня утром, в 7 часов 58 минут по московскому времени, индекс Кр, отражающий уровень возмущения магнитосферы Земли, достиг отметки в пять единиц, что позволяет говорить о начале слабой магнитной бури, класса G1», – сообщил Леус в своем телеграмм-канале.

Он также отметил, что магнитная буря усиливаться не будет и останется в градации слабой. Закончится она к полудню по Москве.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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