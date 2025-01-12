Россияне выбрали себе начальство из киноперсонажей

Главный персонаж фильма «Железный человек» Тони Старк оказался лидером рейтинга лучших руководителей. Именного этого киногероя россияне чаще всего хотели бы видеть в качестве своего начальника, следует из результатов опроса SuperJob, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Тони Старк набрал 6% голосов при ответе респондентов на вопрос, кого из героев кино и сериалов хотели бы видеть в качестве своего руководителя.

На втором месте – Шерлок Холмс, Глеб Жеглов и Бэтмен (по 5%). На третьем месте –Катерина Тихомирова («Москва слезам не верит»), Людмила Калугина («Служебный роман»), Макс Отто фон Штирлиц («Семнадцать мгновений весны»), Грегори Хаус («Доктор Хаус») и Терминатор (по 4%).

Как отметили организаторы опроса, в прошлом году россияне выбрали Жеглова и Штирлица.

Исследование проводилось 20-26 декабря 2024 года. Охвачено 357 населенных пунктов во всех округах РФ. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1600 респондентов.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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