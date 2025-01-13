Как в 50 лет стать айтишником, расскажут «Одноклассники»

13 января отмечается День борьбы с эйджизмом. К этой дате «Одноклассники» подготовили серию интервью с IT-специалистами старшего поколения. Цель проекта – показать, что работа в сфере цифровых технологий доступна всем желающим вне зависимости от возраста.

Истории в виде карточек выйдут в группе «Социальные проекты ОК» с 13 по 19 января. В интервью участники проекта расскажут, какие должности занимают, как развиваются в индустрии и как реагируют на стереотипы о старшем поколении, а также поделятся личными советами с пользователями, чтобы вдохновить их на саморазвитие.

Один из героев проекта – Павел Горбунов, который в 52 года основал школу цифровой грамотности, помогает детям и взрослым безопасно осваивать цифровые технологии. Также Павел работает над оцифровкой культурного, исторического и духовного наследия России.

Автор интернет-текстов Оксана Артеменко в 40 лет ушла во фриланс, а в 50 лет создала с нуля личный блог о садоводстве в Сибири, который набрал популярность и начал приносить доход. Оксана занимается блогом самостоятельно: освоила монтаж, делает графику, пишет сценарии и тексты.

Еще одна участница интервью – IT-специалист по цифровой трансформации Марина Филиппова. Она еще в молодости погрузилась в мир технологий, а в 54 года прошла курсы повышения квалификации и стала экспертом-аналитиком в области исследования ИИ-детекторов.

«В этом году мы вновь присоединились ко Дню борьбы с эйджизмом и поговорили с IT-специалистами старшего поколения. Ведь именно они в очередной раз доказывают, что возраст – это всего лишь цифра, а не препятствие для успешной карьеры в сферах, где возраст может показаться серьезной преградой. Наши герои обладают поистине богатым опытом и знаниями, которыми они готовы поделиться с другими, и на собственном примере вдохновить наших пользователей на достижение своих целей и развитие собственных навыков», –– отметил руководитель направления стратегических партнерств ОК Андрей Березкин.

ОК регулярно поддерживает акцию День борьбы с эйджизмом. В прошлом году соцсеть вместе с Young Old Lab рассказала о необычных хобби людей старшего возраста.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

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