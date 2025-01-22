«Одноклассники» запустили сервис для знакомств

В «Одноклассниках» появилось мини-приложение «ОК знакомства», которое предлагает пользователям искать в социальной сети друзей и романтических партнеров для долгосрочных отношений и создания семьи.

Сервис использует привычные механики знакомств в интернете. Для поиска партнера пользователь может просматривать анкеты в своей ленте и выбирать понравившиеся профили, либо же использовать раздел «Люди рядом», который позволяет увидеть анкеты всех, кто находится поблизости, и писать им без мэтча (взаимной симпатии). В этом разделе у каждого пользователя есть возможность писать не более пяти сообщений в сутки, а владельцам VIP-статуса будет доступно до 25 сообщений. При желании пользователь может отключить прием входящих сообщений без взаимной симпатии в разделе «Приватность».

В «ОК Знакомствах» можно искать партнера по общим интересам и хобби. В анкете можно указать до 7 увлечений, которые подскажет сервис. Среди них: кулинария, садоводство, дом и дача, активный отдых, рукоделие, рыбалка и так далее. Также пользователь должен указать основную информацию о себе, возраст и предпочтения.

Сервис «ОК Знакомства» – бесплатный, но в нем есть дополнительные платные функции. Например, пользователь может получить VIP-статус, который дает больше возможностей внутри приложения – неограниченное количество лайков, расширенные фильтры для поиска мэтча, опция «скрыть свой возраст». Также есть функция «Взлет», которая позволяет поднять анкету пользователя на первое место среди всех анкет в разделе «Люди рядом». Функция «Комплимент» дает возможность выразить особую симпатию конкретному пользователю. При его отправке получатель увидит временное уведомление в чате, которое исчезнет, если пользователь не ответит на него в течение 48 часов.

Данные пользователей в приложении «ОК Знакомства» конфиденциальны и защищены. Они не будут отображаться в профиле пользователей в соцсети «Одноклассники». Анкету человека в дейтинг-сервисе не увидят его друзья или люди из черного списка внутри социальной сети.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

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