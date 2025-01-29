В социальных сетях началась «Чеховская неделя» в честь юбилея мирового классика

С 29 января по 5 февраля пользователи «Одноклассников» получат бесплатный доступ к материалам в честь 165-летия писателя Антона Павловича Чехова.

Так, в группе «Острова культуры. Сахалин» пройдет виртуальная экскурсия по чеховским местам. После публикации серии тематических постов пользователи смогут проверить свои знания и выиграть призы. В сообществе ВКонтакте и группе в ОК портала Культура.РФ можно будет посмотреть спектакли «Три сестры» Московского театра «Современник», «Человек в футляре» Таганрогского театра им. Чехова и «Чайка» Сахалинского международного театрального центра им. Чехова.

«Три сестры», Российский государственный академический театр драмы им. Фёдора Волкова

«ВКонтакте» также запустит мини-ап-проект «Другое дело», где пройдет викторина «Чехов-блогер». Каждый сможет узнать, на какого персонажа из произведений писателя он похож, и попробовать управлять сценарием чеховских пьес в специальном чат-боте. Среди участников разыграют 10 подарочных боксов с шопером, игрой и другими сувенирами от VK.

Флагманом юбилейной недели станет чеховский «Дядя Ваня». Спектакль от МХТ им. Чехова в течение семи дней будут транслировать на медиафасадах в Омске, Твери, Пятигорске и Ставрополе. Позднее сценические версии пьесы опубликуют Театр на Садовой и Театр имени Евгения Вахтангова в своих сообществах «ВКонтакте».

К юбилею Антона Чехова «Дзен» также запустил тематический канал. Здесь авторы каналов «Рандеву», «По ту сторону книги и театра», «(Не)критично: искусство, мода и культура» и другие поделились экспертными статьями о жизни и творчестве писателя.

В «чеховских» местах Москвы можно также найти арт-объекты от уличного художника Ивана Симонова. Персонажи из произведений писателя – от «Дамы с собачкой» до «Человека в футляре» – расположились на Малой Дмитровке, у здания МХТ им. Чехова, на Страстном бульваре и так далее. Каждая работа художника содержит QR-код, который ведет на чеховский канал в «Дзене».

«Три сестры», театр «Современник»

Кроме того, специально для аудитории ВК отрывки из произведений Чехова зачитают знаменитости. В проекте примут участие актеры Сергей Безруков, Владимир Кошевой, певица Валерия и молодые артисты Театра Олега Табакова, Александринского театра, Электротеатра Станиславского, театра «Суббота». Клипы с их выступлениями можно найти по хештегу #Чехов165.

«За прошлый год аудитория сообществ, групп и каналов о культуре на платформах VK значительно выросла. Это отличный маркер того, что пользователям нужен свежий и эксклюзивный взгляд на прекрасное. Мы рады, что благодаря «Чеховской неделе» наши пользователи из разных регионов страны смогут получить бесплатный доступ к востребованному контенту», – рассказала директор департамента по работе с сообществами Мария Воробьева.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

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