В России запустили приложение для виртуального возложения цветов к мемориалам Великой Отечественной войны

«Одноклассники» запустили мини-приложение «Цветок Победы», с помощью которого пользователи из любой точки мира смогут почтить память участников Великой Отечественной войны.

В приложении собраны мемориалы, связанные с праздником 9 Мая. Среди них – монумент Победы в Москве, памятник «Родина-мать зовет!» в Волгограде, мемориал Советскому солдату под Ржевом, мемориал героическим защитникам Тулы, Брестская крепость в Беларуси и другие известные памятники. Каждый желающий, даже если у него нет профиля в ОК, сможет виртуально возложить к ним цветы и тем самым почтить память героев. Кроме того, в приложении пользователи могут послушать аудиоистории про каждый из представленных мемориалов, которые «Одноклассники» подготовили вместе с экспертами Российского военно-исторического общества.

Также в рамках проекта «Цветок победы» авторы-путешественники ОК – Тимур Юсупов, Дмитрий Куликов, Марк Еремин и Татьяна Гриценко – проедут тысячи километров, посетят мемориалы в 17 городах и возложат живые цветы от имени всех пользователей «Одноклассников». Материалы блогеров из этого путешествия станут основой для тематической выставки в музее Победы в Москве.

Также до конца мая на стенде ОК, который будут представлен в музее, у всех желающих будет возможность отреставрировать старые фотографии на специальном аппарате. Кроме того, в ОК состоится прямая трансляция вечернего салюта, который проходит на территории парка Победы на Поклонной горе.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

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