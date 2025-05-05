В Чувашии украинца лишили российского гражданства

Проживающего в Чувашии уроженца Украины лишили российского гражданства за угрозу безопасности РФ. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Мужчина родился в Днепропетровской области и получил гражданство России в 2017 году. Он переехал в Чувашию и проживал в Чебоксарах.

Спецслужбы получили информацию о причастности гражданина к действиям, создающим угрозу безопасности России. «В связи с указанными сведениями и нарушением уроженцем бывшей союзной республики данного им обязательства быть верным России и добросовестно выполнять свой гражданский долг, его гражданство Российской Федерации прекращено», – говорится в сообщении.

Российский и заграничный паспорта мужчины признаны недействительными. Кроме того, его сняли с регистрационного учета по месту жительства в Чебоксарах.

Чебоксары, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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