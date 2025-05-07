В Саранске отменили занятия в детсадах, школах и вузах после атаки БПЛА

В Саранске в среду, 7 мая, отменили занятия в детских садах, школах, колледжах и вузах. Об этом сообщила городская администрация в своем телеграм-канале. Власти призвали местных жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшей информации.

Также горадминистрация сообщила об изменении маршрутов автобусов и троллейбусов. «Перекрыто движение по ул. Васенко, ул. Лодыгина (от ул.Титова до Александровского шоссе), ул. Строительная», – говорится в сообщении.

Ранее глава Мордовии Артем Здунов сообщил в тг-канале об опасности ударов беспилотников на территории Саранска. Соответствующий пост был опубликован в 5:27 мск. «Работает система оповещения. Прошу соблюдать меры безопасности. При необходимости звоните 112», – обратился глава республики к местным жителям.

Телеграм-канал SHOT сообщил о пожаре в Саранске после атаки БПЛА. Огонь вспыхнул неподалеку от промышленного предприятия в районе Химмаш. Перед этим местные жители слышали тревожную сирену и несколько взрывов. Официальной информации о последствиях атаки пока не поступало.

Саранск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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