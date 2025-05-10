МВД не зафиксировало нарушений общественного порядка на торжествах 9 мая

В России 9 мая более 16 тысяч мероприятий. Жители 7,5 тысяч населенных пунктов приняли участие в парадах и акциях памяти, торжественных митингах, возложили цветы к мемориалам, стали зрителями праздничных концертов и победных салютов.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, общественный порядок и безопасность в ходе торжеств обеспечивали свыше 178 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Также задействовались военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, работники частных охранных организаций, представители общественных формирований правоохранительной направленности.

«Во время праздничных мероприятий правонарушений не допущено», – уточнила официальный представитель МВД России.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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