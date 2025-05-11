На европейской части России повсеместно похолодает

Москва (Новый День, Елена Васильева) – Вся европейская часть России в ближайшее время окажется во власти холода. Температура воздуха будет на 2-7 градусов ниже климатической нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в центре европейской части РФ отрицательная аномалия составит 4-7 градусов, на Волге – 3-4 градуса.

Даже на юге европейской России температура воздуха будет на 3-4 градуса ниже нормы, добавил ученый.

«Выраженное распространение холодной погоды, отрицательных аномалий температуры, конечно, везде разных, будет отмечаться на всей европейской территории России в ближайшие дни», – резюмировал собеседник агентства.

Ранее одеваться теплее призывал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, возращение температурного фона в норму возможно лишь в последней декаде мая.

© 2025, РИА «Новый День»

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