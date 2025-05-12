Следующая короткая трудовая неделя ждет Россию в июне

Следующие длинные выходные ожидают россиян в июне этого года. Они приходятся на празднование Дня России и продлятся четыре дня.

Согласно трудовому календарю, 12 июня отмечается День России, а выходной 13 июня перенесен с субботы, 8 марта, по постановлению правительства. Поэтому следующая короткая рабочая неделя продлится три дня – с 9 по 11 июня, а рабочий день 11 июня будет сокращенным на один час.

День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I «О праздничном дне 12 июня». В 1994 году он получил статус государственного и название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Смена названия праздника произошла в 2002 году.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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