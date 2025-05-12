Пять округов России ждут ночные заморозки

В ближайшие дни ожидаются заморозки на территориях Сибирского, Центрального, Южного, Уральского и Северо-Западного федеральных округов России. Об этом 12 мая сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Со следующей недели в Новосибирской, Омской, Томской областях температура будет в диапазоне +15...+18 градусов. А в Красноярском крае и Хакасии [произойдет] понижение сразу на 8-10 градусов, днем будет около +7...+12 градусов тепла», – цитирует Вильфанда ТАСС.

Вильфанд уточнил, что с 12 мая в этих регионах ночная температура опустится до –2...+5. В регионах Центральной России в ближайшие дни могут наступить заморозки до –5 градусов. В Крыма также ожидается понижение температуры до –2 градусов в ночное время.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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