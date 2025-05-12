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Понедельник, 12 мая 2025, 09:32 мск

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В Кузбассе подросток планировал устроить теракт в военкомате

В Новокузнецке Кемеровской области задержали подростка за подготовку теракта в военкомате. Он планировал привести в действие самодельную бомбу на территории городского военкомата по заданию запрещенной в РФ террористической организации «.Легион «Свобода России». Об этом сообщили в УФСБ по региону.

По информации спецслужбы, подросток вступил в сговор с представителем террористической организации и получил от них задание совершить теракт в военкомате. Целью была дестабилизация деятельности органов государственной власти в Кузбассе, уточнили в УФСБ, передает ТАСС.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту). Подросток помещен в СИЗО.

Кемерово, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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