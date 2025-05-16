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Пятница, 16 мая 2025, 14:57 мск

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«Одноклассники» расскажут, как бороться с гипертонией

Фото: «Одноклассники»

17 мая отмечается Всемирный день борьбы с гипертонией. В честь этого «Одноклассники» и Фонд ОРБИ запускают марафон полезных привычек, которые помогают поддерживать сердечнососудистую систему в здоровом состоянии.

Стать участником проекта может любой пользователь соцсети. Каждый день с 17 по 25 мая в группе Фонда борьбы с инсультом ОРБИ в ОК будет появляться новое задание. Например, отказаться от соли или включить в рацион два-три овоща и фрукта. Такие простые действия помогут закрепить полезные паттерны в повседневной жизни. В каждой публикации будут объяснения врача-кардиолога Тамаза Гаглошвили, зачем это нужно делать. В последний день марафона специалисты ответят на вопросы пользователей ОК в прямом эфире и поделятся советами по укреплению здоровья сердца и сосудов.

Все задания марафона останутся в свободном доступе в группе Фонда борьбы с инсультом в ОК и после окончания проекта – пройти марафон можно будет в любое время.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

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