На Земле началась магнитная буря. Она продлится до 19 мая включительно, сообщил в своем тг-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Прошедшей ночью на космическую погоду планеты оказал сильное влияние солнечный ветер, который вырывается из очередной корональной дыры.

После полуночи солнечный ветер вызвал изменение конфигурации компонентов межпланетного магнитного поля – это привело к слабым возмущениям магнитосферы Земли. После 03:00 мск возмущения усилились, достигнув уровня средней магнитной бури класса G2, сказал синоптик.

«По данным мировых прогностических центров, наша планета будет находиться в потоке более быстрого и плотного солнечного ветра по понедельник включительно», – добавил Леус.

По его словам, в ближайшие три дня геомагнитное поле будет в слабо возмущенном состоянии, ожидаются непродолжительные периоды магнитных бурь класса G1, сообщает «Российская газета».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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