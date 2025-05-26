«Одноклассники» объявили конкурс идей онлайн-шоу для старшего поколения

В социальной сети «Одноклассники» стартует конкурс концепций собственных проектов блогеров для платформы «БлогШоу». Авторы лучших идей получат денежные призы, а также возможность запустить собственное шоу в ОК. Производство каждого проекта возьмет на себя профессиональная команда, которая будет заниматься съемками, продюсированием и масштабным продвижением в соцсети.

«За два предыдущих сезона «БлогШоу» участие в проекте приняли более 200 авторов, а суммарное количество просмотров шоу победителей составило 72 миллиона. В третьем сезоне мы делаем важный фокус на наиболее активный сегмент аудитории «Одноклассников» – серебряный возраст, а значит, при разработке концепции важно ориентироваться на интересы этой аудитории, которая активно вовлечена в жизнь платформы – чаще других смотрит видео, комментирует и делится контентом», – рассказала директор департамента контентных партнерств VK Мария Воробьева.

В конкурсе приоритет будет отдаваться идеям по темам здоровья, кулинарии, рукоделия, психологии, дачи, практических советов. При этом будут рассматриваться заявки из любых сфер, если автор сможет обосновать востребованность проекта у пользователей старшего поколения.

Подать заявку на участие могут авторы оригинального контента в ОК, которые за последний месяц опубликовали не менее 12 постов и имеют оформленную группу в соцсети. Для подачи заявки участнику нужно подготовить презентацию проекта с кратким обоснованием, почему его идея интересна пользователям 50+ в «Одноклассниках», сценарный план одного выпуска и предварительную смету реализации проекта.

«Важно, что каждый автор идеи будет единственным правообладателем всех созданных материалов, которые будут эксклюзивно представлены на премьере в ОК и сохранены в его группе», – сообщили в пресс-службе соцсети.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

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