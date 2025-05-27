В России снег еще лежит на 35 процентах территории

Всего на 35% территории РФ лежит снег, чем и объясняется увеличение числа регионов с высокой пожароопасностью. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, на Дальнем Востоке растаяло уже 75-80 процентов снежного покрова.

«В Сибири еще нет, есть районы, где лежит 20-30 сантиметров снега. А в центральных районах Сибири, где осталось 1-2 сантиметра, тоже снег будет сходить в ближайшее время», – уточнил метеоролог.

Он отметил, что на Урале, за исключением юга, снега нет.

Снежный покров остался также на северо-востоке европейской части России.

Там, где нет снега, фиксируются масштабные лесные пожары, сообщил Вильфанд.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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