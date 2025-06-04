Россияне назвали самые важные качества героев русской литературы

В преддверии Дня русского языка социальная сеть «Одноклассники» провела исследование, чтобы выяснить, как русская классическая литература влияет на формирование жизненных ценностей ее читателей. В опросе приняли участие порядка 3 тысяч россиян.

Согласно результатам исследования, каждый десятый житель страны регулярно читает русскую классику, в то время как почти треть опрошенных делает это несколько раз в год. Во время чтения литературы лишь 45% респондентов периодически сталкиваются с трудностями в понимании архаичных слов и выражений в произведениях. Причем большинство опрошенных (72%) выражают желание изучить происхождение таких фраз и выражений.

По мнению респондентов, важные темы, которые освещаются в произведениях русской классики – это вопросы морали, нравственности, борьба добра и зла. Среди наиболее важных качеств литературных героев россияне отмечают доброту и отзывчивость, а также умение любить и дружить. Интересно, что молодое поколение считает важными также стойкость и смелость.

Каждый четвертый респондент отмечает негативные ассоциации с некоторыми героями русской литературы. Среди таких персонажей – Илья Обломов и Родион Раскольников. Далее следуют Анна Каренина, Евгений Базаров, Григорий Печорин, Павел Чичиков, Герасим и Евгений Онегин. Вместе с тем россияне достаточно хорошо понимают мотивацию и логику действий героев, и более половины опрошенных утверждают, что их восприятие персонажей и произведений изменилось со временем. К слову, 32% россиян ответили, что русская литература значительно повлияла на формирование их личности и убеждения.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

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