«Одноклассники» научат пожилых людей финграмотности

Социальная сеть «Одноклассники» и Банк России запустили онлайн-проект «Здоровые финансы для серебряного поколения». Он поможет пользователям старшего поколения научиться финансовой грамотности и защититься от мошенников.

Познавательные материалы проекта можно найти в группе «Финансовая культура» в ОК. Пользователи узнают, как выбирать вклады для защиты своих сбережений, безопасно использовать кредитные деньги, подобрать подходящие страховые продукты, оформить наследство и поддерживать здоровье, не расходуя при этом больших средств.

Как рассказали в пресс-службе «Одноклассников», социальная миссия проекта – поддержка активного долголетия и финансового благополучия старшего поколения. Весь контент адаптирован для людей старше 55 лет, учитывает их привычки и интересы. В доступной форме участники марафона получат ответы на самые важные и актуальные вопросы из мира финансов – и смогут использовать полученные знания в своей жизни.

«Умение управлять своими деньгами и знание правил финансовой безопасности – это важный жизненный навык, который необходим всем. Он помогает так распоряжаться финансами, чтобы накоплений хватало и на повседневные нужды, и на поддержание привычного образа жизни, даже если располагаемый доход сокращается. Знания нужны, чтобы успешно противостоять мошенникам. Грамотное обращение с деньгами позволяет избежать стресса в непредвиденных ситуациях с финансами, дает уверенность в завтрашнем дне. А это значит – сохраняются силы и здоровье для яркой, интересной жизни», – отметил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Пользователи ОК могут принять участие в фотомарафоне и выиграть подарки от «Финансовой культуры», погадать на цветах и получить финансовое предсказание, а также установить тематические рамки на аватар и скачать набор стикеров.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

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