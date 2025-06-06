В ОК расскажут о значении устаревших слов и раскроют психотипы русской классики

Сегодня отмечается День русского языка, и в честь этого «Одноклассники» запустили новые познавательные проекты.

Популярные авторы ОК в шоу «Психология русской литературы» обсудят поведение героев классических произведений с точки зрения психологии, филологии, культурологии и истории. Эксперты разберут психотипы таких персонажей как Евгений Онегин и Татьяна Ларина, князь Мышкин, Хлестаков, Мастер, Остап Бендер. А также затрону важные психологические вопросы: почему мы влюбляемся в антигероев, почему одни люди взрослеют, а другие – нет, почему люди принимают доброту за слабость и не только.

Еще один проект создан совместно с порталом «Культура.РФ» – «Говорим по-русски: дуэль поколений». В его основе будут видеобатлы между людьми старшего поколения (команда «Бывалые») и молодежью (команда «Юниоры»). Участники будут угадывать значения фраз из классических литературных произведений, содержащих устаревшие слова. Например «котильон», «кабуль», «фараон», «семитка».

Съемки проекта проходили в фойе Московского художественного театра имени Чехова, Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Малого театра. Секундантом интеллектуальной дуэли выступила обозреватель телеканала «Россия-Культура», член Союза театральных деятелей Яна Музыка.

Кроме того, эксперты «Грамоты.ру» в формате статей и карточек разобрали слова из лексикона Александра Пушкина, Александра Островского и Антона Чехова. Пользователи смогут узнать об их значении, происхождении и аналогах в современном русском языке, а также посмотреть отрывки из спектаклей, в которых звучат старинные слова.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

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