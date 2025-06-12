С 1 сентября держать дома тигров, львов, крокодилов и гиен будет нельзя

В России с 1 сентября нельзя будет содержать дома львов, тигров, волков, филинов, фламинго, пингвинов и ряд других животных. Как рассказал РИА «Новости» депутат Госдумы, вступает в силу постановление правительства РФ, запрещающее содержание в домашних условиях ряда диких животных. Всего в перечне 121 вид.

«Под запрет попали крупные хищники – тигры, львы, гиены, волки; ядовитые змеи – кобры, мамбы; хищные птицы – филины, ястребы; морские млекопитающие – дельфины, тюлени», – перечислил собеседник агентства.

В перечне также большинство видов приматов: гиббоны, павианы, капуцины, макаки и другие представители этого отряда. Исключением стал лишь магот.

Под запретом некоторые черепахи, в частности, каймановые с размером карапакса более 30 сантиметров, а также крокодилы, жирафы, бегемоты, различные виды скорпионов.

Якубовский пояснил, что основанием для утверждения перечня стал принятый ранее Госдумой закон «Об ответственном обращении с животными».

Нарушителей ждет административная ответственность: для граждан – штраф до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – до 15 тысяч рублей, для юрлиц – до 30 тысяч рублей.

Если животное относится к редким и охраняемым видам, возможна даже уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет.

Исключения предусмотрены для зоопарков, цирков, дельфинариев и научных учреждений, имеющих соответствующие лицензии, уточнил парламентарий.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube