Магнитная буря на Земле продолжается

Магнитная буря, которая началась вечером в четверг, 12 июня, продолжается. Об этом написал в своем тг-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Начавшаяся поздним вечером четверга магнитная буря, с одним небольшим периодом ослабления геомагнитной активности, продолжается», – сообщил он.

По его словам, в субботу и воскресенье на Земле сохранится возмущенная геомагнитная обстановка с периодами магнитных бурь слабого и среднего уровня, классов G1 и G2.

При этом, добавил Леус, мировые прогностические центры ожидают, что в субботу вероятность образования магнитных бурь составит 90%, в воскресенье – 56 процентов, сообщает «Российская газета».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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