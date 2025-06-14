Лукашенко рассказал, сколько лучше есть картошки в неделю

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу во время посещения города Волковыска Гродненской области посоветовал не употреблять слишком часто картофель в пищу. Много картошки может плохо сказаться на фигуре, передает агентство Белта.

«Если мы будем есть картошку, как пишем в «тиктоках», то худенькими не будем. Один раз в неделю, два максимум, и то запеченную, пюре», – сказал Лукашенко.

Глава государства потребовал, чтобы больше не было никакого дефицита картофеля и держать в резерве столько овоща, сколько нужно.

«Я понимаю, конечно, в России в 2-3 раза дороже был картофель. Кто-то же хочет заработать – крестьяне вывозили, фермеры вывозили. С одной стороны. Ну а с другой стороны, какой-то там где-то обнаружили саботаж. Я больших проблем не вижу, появляется уже первая эта картошка у нас», – заявил президент.

Весной граждане Белоруссии в соцсетях жаловались на перебои с поставкой в магазины качественного и недорогого белорусского картофеля. Лукашенко поручил чиновникам нормализовать ситуацию, заверив, что белорусы не останутся без картофеля до нового урожая. В конце мая президент заявил, что надо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и Белоруссии, и России.

Во вторник Лукашенко заявил, что недавний дефицит картофеля в магазинах был создан искусственно в «политических» целях крупными торговыми сетями и «торгашами», наживающимися на бесконтрольном повышении цен. Он рассказал, что огромное количество посредников получают огромные прибыли.

Ранее президент приводил данные, согласно которым в 2024 году в Белоруссии получили порядка 800 тысяч тонн картофеля, а для обеспечения своего населения нужно 90 тысяч тонн.

Минск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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