США будут искать в соцсетях иностранных студентов антиамериканские настроения

Иностранцы, желающие учиться в Соединенных Штатах, должны будут предоставить для осмотра свои социальные сети. Согласно новым рекомендациям, опубликованным в среду Госдепартаментом, консульские сотрудники должны будут просматривать контент на предмет антиамериканских настроений.

Изучая соискателя визы, сотрудники консульства США проведут «полную и тщательную проверку всех студентов, в том числе по обмену. «Этот усиленный скрининг позволит нам гарантировать, что каждый, кто попытается приехать в нашу страну, будет должным образом проверен», – добавил чиновник.

Госсекретарь США Марко Рубио в конце мая приказал посольствам и консульствам приостановить запись на собеседование по студенческим визам в ожидании новых рекомендаций по проверке сообщений заявителей в социальных сетях. В указе, изданном в первый день его пребывания на посту президента в январе, Дональд Трамп призвал усилить проверку людей, въезжающих в Соединенные Штаты, чтобы убедиться, что они «не питают враждебных настроений по отношению к гражданам, культуре, правительству, институтам или основополагающим принципам».

С тех пор администрация Трампа ввязалась в серию битв с университетами, отменив тысячи виз и пытаясь запретить Гарвардскому университету принимать иностранных студентов. Марко Рубио отозвал визы в основном у студентов, которые возглавляли протесты, критикующие наступление Израиля в секторе Газа.

В апреле Министерство внутренней безопасности объявило, что заявления иностранных студентов будут проверяться на предмет «антисемитской деятельности», которая может привести к отказу в выдаче визы. Американские университеты ежегодно привлекают сотни тысяч иностранных студентов, особенно из Азии, в частности из Китая и Индии. Более десяти лет правительство США отслеживает социальные сети людей, желающих иммигрировать в Соединенные Штаты или получить грин-карту.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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