Байден ездит на поезде в Вашингтон работать над таинственным проектом

Экс-президент США Джо Байден ездит на поезде из штата Делавэр, где расположена его резиденция, на работу в Вашингтон. Он трудится в офисе над таинственным проектом, пишет газета New York Post.

По словам нескольких бывших сотрудников Белого дома, «есть интрига относительно того, чем именно он занимается большую часть времени в своем временном офисе», пишет издание.

«Это действительно загадка», – заявил один из бывших помощников Байдена, говоря о визитах экс-президента в Вашингтон, слова которого приводит «Российская газета».

Отмечается, что сотрудники, которые до сих пор работают на Байдена, «избегают ответов».

Газета поясняет, что Байдену как бывшему главе государства предоставлен офис в Вашингтоне, оплаченный до июля.

В этом офисе он проводит встречи с нынешними и бывшими сотрудниками, а также созванивается с членами Конгресса и лидерами Демократической партии.

Есть предположение, отмечает газета, что Байден работает над написанием своей книги, а также планирует открытие библиотеки и фонда в свою честь.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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