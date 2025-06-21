Байден ездит на поезде в Вашингтон работать над таинственным проектом

Экс-президент США Джо Байден ездит на поезде из штата Делавэр, где расположена его резиденция, на работу в Вашингтон. Он трудится в офисе над таинственным проектом, пишет газета New York Post.
По словам нескольких бывших сотрудников Белого дома, «есть интрига относительно того, чем именно он занимается большую часть времени в своем временном офисе», пишет издание.
«Это действительно загадка», – заявил один из бывших помощников Байдена, говоря о визитах экс-президента в Вашингтон, слова которого приводит «Российская газета».
Отмечается, что сотрудники, которые до сих пор работают на Байдена, «избегают ответов».
Газета поясняет, что Байдену как бывшему главе государства предоставлен офис в Вашингтоне, оплаченный до июля.
В этом офисе он проводит встречи с нынешними и бывшими сотрудниками, а также созванивается с членами Конгресса и лидерами Демократической партии.
Есть предположение, отмечает газета, что Байден работает над написанием своей книги, а также планирует открытие библиотеки и фонда в свою честь.
Вашингтон, Елена Васильева
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