Не пропуск спецтранспорта будет жестче наказываться

Правительство России поддержало инициативу депутатов по внесению поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточат наказание для водителей, не пропустивших спецтранспорт с мигалками без цветографической раскраски на борту.

Авторы законопроекта предлагают штрафовать за это на сумму от 5,5 до 7,5 тысячи рублей или лишать водительских прав на срок от полугода до года. Такая необходимость объясняется тем, что водители стали чаще не пропускать машины под государственной охраной.

Ранее Министерство транспорта опубликовало проект поправок к Правилам дорожного движения, которые обязывают водителей не просто уступать дорогу спецтранспорту, а перестраиваться в соседний ряд или съезжать на обочину. Кроме того, спецтранспорт нельзя будет опережать на соседней полосе и двигаться вблизи него.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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