Врачи-блогеры развенчают мифы о здоровье пожилых людей в спецпроекте «Одноклассников»

Социальная сеть «Одноклассники» вместе с Национальной ассоциацией блогеров в сфере здравоохранения запустили контентный проект #ОКпротивмифов. На платформе авторы развенчивают популярные стереотипы о здоровье, долголетии, качестве жизни и объясняют сложные темы доступным языком. В создании контента принимают участие врачи-блогеры, которые помогают верифицировать информацию с опорой на медицинскую практику.

Как рассказали в пресс-службе ОК, за первые дни после старта марафона более 200 авторов проверили свыше 400 распространенных утверждений на тему здорового образа жизни. Среди самых обсуждаемых оказались стереотипы: дорогая косметика работает лучше, молочные продукты вредны в старшем возрасте, перелеты опасны для здоровья после 50 лет, вязание недоступно при воспалении суставов, поддержание водного баланса с возрастом менее важно, диабетикам необходимо раз в год проверять здоровье, физические упражнения в 50+ ломают суставы, а антибиотики разрушают иммунную систему.

«Сегодня интернет переполнен недостоверной информацией о лечении и профилактике заболеваний, что вместе с недостатком критического мышления усугубляет проблему, приводя к самолечению и игнорированию профессиональных рекомендаций. Это может иметь тяжелые последствия для здоровья. Наш проект призван повысить осведомленность и укрепить доверие россиян к научно обоснованным источникам. Читая материалы квалифицированных специалистов, врачей-блогеров, которые профессионально и доступно развенчивают сложившиеся мифы в вопросах здоровья, вы получаете проверенную информацию для принятия осознанных решений», – отметила президент Национальной ассоциации блогеров в сфере здравоохранения Ольга Беззубенко.

«Мы все часто становимся жертвами цифровой дезинформации на тему здоровья. Причины негативной тенденции связаны с обилием фейков и устаревших стереотипов, создающих риски для благополучия в современном обществе, и потому вызывают необходимость диджитал гигиены. Марафон #ОКпротивмифов дает нам всем возможность сделать вклад в здоровье и безопасность, прежде всего, старшего поколения. Проект сочетает в себе экспертность медицинских блогеров и социальную ответственность авторов, предлагая им масштабную поддержку платформы», – резюмировала директор департамента контентных партнерств VK Мария Воробьева.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

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