В Самарской области ограничили мобильный интернет

На территории Самарской области временно ограничили работу мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем телеграмм-канале.

Глава региона пояснил, что данное решение принято для повышения безопасности граждан и защиты объектов инфраструктуры.

«Как и в других регионах, в нашей области фиксируются ограничения в работе мобильного интернета. Подчеркиваю, они носят временный характер», – написал Федорищев в тг-канале.

Утром 27 июня губернатор Самарской области сообщил о попытке атаки БПЛА по промышленному предприятию в Новокуйбышевске. Федорищев отметил, что пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

Самара, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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