ОК расскажут, как цифровые технологии помогают слепоглухим людям

К Международному дню слепоглухих, который отмечается 27 июня, «Одноклассники» подготовили специальный проект. Пользователи соцсети узнают, как цифровые технологии помогают людям старшего возраста с нарушениями слуха и зрения адаптироваться в обществе.

В группе «Социальные проекты ОК» и группе фонда «Со-единение» с 27 июня по 7 июля будут выходить материалы об особенностях коммуникации слепоглухих людей. Например, как такие люди обучаются компьютерной грамотности, пользуются интернетом и общаются в социальных сетях, как их повседневную жизнь упрощает искусственный интеллект, с какими сложностями они сталкиваются в цифровом пространстве и как им помогают с ними справляться.

Также в группе фонда «Со-единение» пройдет прямой эфир с участием слепоглухих людей и врачей, которые расскажут, как в старшем возрасте сохранить остроту зрения. Цель проекта – привлечь внимание к проблемам людей старшего возраста с нарушениями слуха и зрения, помочь понять их особенности и потребности, рассказали в пресс-службе «Одноклассников».

Москва, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube