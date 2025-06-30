В Испании в выходные было +46

В Испании в минувшие выходные столбики термометров поднялись до отметки +46 градусов.

По данным СМИ, максимальная температура воздуха была зафиксирована в городе Эль-Гранадо в субботу, 28 июня.

Таких цифр в данном населенном пункте не было с момента начала метеонаблюдений, подчеркнули авторы публикации.

Немного отстали от Эль-Гранадо муниципалитеты Монторо и Фуэнтес-де-Андалусия, где воздух раскалился до +44 градусов.

Синоптики отметили, что аномальная жара сохранится в Испании и в понедельник, 30 июня. Не исключены новые температурные рекорды, пишет El Tiempo со ссылкой на Государственное метеорологическое агентство страны.

Мадрид, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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