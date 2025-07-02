Россияне рассказали, как отмечают День семьи, любви и верности

В преддверии Дня семьи, любви и верности социальная сеть «Одноклассники» провела опрос среди пользователей о том, как они отмечают этот праздник. Как оказалось, главным показателем крепкой семьи россияне считают любовь и честность. Также значимой частью семейных отношений стали поддержка и взаимопомощь, совместные планы и общее времяпрепровождение.

Согласно опросу, около половины россиян имеют семейные ритуалы. Остальные респонденты признались, что ритуалов у них никогда не было, но они хотели бы завести их в будущем. Среди популярных видов семейного досуга на первом месте оказались совместные прогулки, далее следуют домашние развлечения, как, например, настольные игры и просмотр кино. Четверть россиян в возрасте 45-54 лет предпочитают семейные застолья.

Половина респондентов рассказали, что отмечают День семьи, любви и верности. Интересно, что среди опрошенных в возрасте до 44 лет и жителей Москвы этот праздник пользуется особой популярностью. Каждый пятый москвич отмечает его ежегодно. Для 58% россиян этот день – возможность провести время с близкими и навестить родных, а также повод для совместного творчества. Чаще всего в этот День семьи собираются и отмечают праздник дома (56%). Поездки на природу или дачу выбирают 35% респондентов, а посещение культурных мероприятий отметили 9% участников опроса.

Те, кто отмечает этот праздник, соблюдают собственные традиции. Большинство опрошенных рассказали, что члены семьи вместе готовят праздничный ужин, 27% смотрят семейные альбомы или видеоролики, а еще 19% – обмениваются подарками. Главной ценностью Дня семьи для 68% опрошенных является общение с близкими. А респонденты до 44 лет уделяют больше внимания созданию новых семейных воспоминаний.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

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