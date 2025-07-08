ОК запустили сервис по созданию виртуальных открыток из семейных фото

Ко Дню семьи, любви и верности в соцсети «Одноклассники» появилось мини-приложение, превращающее семейные фото в уникальные открытки. Пользователи, которые поделятся ими на своих страницах, станут участниками розыгрыша призов, рассказали в пресс-службе ОК.

Мини-приложение «Семья рядом» уже доступно в соцсети. Чтобы создать открытку, нужно выбрать шаблон и загрузить от двух до четырех снимков. Открыткой можно делиться на своей странице, отмечать на ней родных людей и поздравить их с праздником. Каждая публикация автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. Главный приз – сертификат на путешествие для всей семьи.

«День семьи, любви и верности – праздник, который ежегодно находит отклик у аудитории «Одноклассников». Результаты нашего недавнего опроса показали, что его отмечает каждый второй пользователь. При этом главной ценностью этого дня для большинства является общение с близкими. Также мы узнали, что в этот праздник людям нравится смотреть семейные фотоальбомы и видеоролики. Поэтому в этом году мы реализовали возможность для каждого пользователя ОК поделиться семейными воспоминаниями», – рассказала директор по маркетингу ОК Наталия Радченкова.

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. С 2022 года этот день установлен как государственный праздник.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube