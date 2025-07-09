Уральцы все чаще общаются в мессенджерах, а не звонят по телефону

Жители Свердловской области все реже совершают телефонные звонки, предпочитая общение в мессенджерах. За год средний голосовой трафик на абонента снизился на 11%, а мобильная передача данных выросла на 28%. Интерес к классическим звонкам в основном падает у молодежи, при этом наиболее активно осваивать альтернативные способы связи начали пользователи старше 56 лет, выяснили аналитики Yota.

Снижение интереса к классическим звонкам особенно заметно у молодой аудитории. С января по май 2025 года у пользователей 14-24 лет средний объем голосового трафика упал на 18%, тогда как мобильный интернет-трафик вырос на 20%. Похожая динамика наблюдается и у миллениалов в возрасте 25-35 лет: традиционные звонки у них сократились на 16%, а мобильная передача данных выросла на 19%. Между тем всё активнее цифровые способы связи осваивает старшее поколение. У аудитории 56+ объемы «голоса» упали на 10%, а показатель интернет-трафика увеличился на 32%. Более консервативно ведут себя пользователи средних возрастов. У аудитории 36-45 лет голосовой трафик снизился на 4%, тогда как сетевой трафик вырос на 33%. Абоненты 46-55 лет стали на 5% реже использовать традиционную связь, при этом объемы передачи данных через интернет выросли на 40%.

К традиционным звонкам в Свердловской области прибегают в основном мужчины – на них приходится 55% голосового трафика против 45% у женщин. При этом в мессенджерах пользователи чаще выбирают видеозвонки, а не аудио. В этом направлении безоговорочным лидером стал WhatsApp, на втором месте – Telegram. Тройку замыкает FaceTime, доступный для пользователей Apple. Эксперты МегаФона после анализа обезличенной информации подтверждают, что абоненты стали чаще звонить в мессенджерах. Примечательно, что в Свердловской области жители все чаще предпочитают видеть при общении лицо собеседника и выбирают для таких диалогов WhatsApp. Так, в июне количество видеозвонков увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Telegram объем трафика, потраченного на звонки, вырос в 3,1 раза.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2025, РИА «Новый День»

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