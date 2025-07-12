Квас за рулем пить нельзя – врач

Квас и вождение автомобиля несовместимы, так как после пары стаканов домашнего кваса концентрация алкоголя в крови может достичь 0,1-0,3 промилле, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Елена Маслова, сообщает РИА «Новости».

«Однозначно нельзя пить квас за рулем. Домашний, бочковой, любой квас, где содержание алкоголя не указано или указано свыше 0,5%. Алкоголь, даже 0,7-1,5% – это алкоголь. А после одного-двух стаканов домашнего кваса концентрация алкоголя в крови может достичь 0,1-0,3 промилле. Поэтому квас и вождение несовместимы, если это не специальный безалкогольный напиток из магазина», – отметила Маслова.

Как рассказала врач, натуральный квас, особенно домашний, способен улучшать пищеварение и микрофлору кишечника, а также укреплять иммунитет.

Натуральный квас, особенно домашний, – продукт брожения. Он содержит полезные молочнокислые бактерии лактобациллы, которые улучшают пищеварение и микрофлору кишечника, помогают бороться с патогенными бактериями и укрепляют иммунитет», – сказала Маслова.

Кроме того, квас богат витаминами и микроэлементами, влияющими на работу нервной системы, здоровье кожи, волос и ногтей.

«Дрожжи и процесс брожения обогащают квас витаминами В1, В2, В6 и PP. Они важны для энергетического обмена, работы нервной системы, здоровья кожи, волос и ногтей. Содержащиеся ферменты способствуют лучшему усвоению пищи. Квас богат на микроэлементы: калий, магний, кальций и фосфор из солода и хлеба, хоть и в небольших количествах», – рассказала Маслова.

Помимо этого, врач отметила, что квас может оказывать легкий бодрящий эффект, улучшать аппетит, утолять жажду и хорошо освежать в жару за счет органических кислот, небольшого количества сахаров и следов кофеина в составе.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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