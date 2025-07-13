Средний возраст брачующихся в России вырос с 30 до 33 лет

В России средний возраст женихов и невест за последние пять лет вырос с 30,7 до 33,2 года. Таков основной итог исследования «Реестр ЗАГС», размещенного на информационно-аналитическом портале ведомства.

На сайт выложена статистика с 2021 по 2025 годы. Так, средний возраст невест в 2021 году составлял 30,7 года, в 2022-м- 31,2 года, в 2023-м – 31,8 года, в 2024-м – 32,5 года, а с начала 2025 года – 33,2 года. То есть тенденция увеличения возраста невест очевидна.

Что касается мужчин, то средний возраст жениха в 2021 году составлял 32,8 года, в 2022 году – 33,3 года, в 2023-м – 33,9 года, в 2024 году – 34,5 года, а с начала 2025 года он вырос до 35,3 года, отмечает «Российская газета».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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