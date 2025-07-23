Россияне рассказали, чем занимаются на дачах

Каждый третий россиянин посещает дачу в теплое время года, каждый четвертый проводит там выходные, а 16% россиян живут на даче все лето. Социальная сеть «Одноклассники» и финтех-компания «ЮMoney» провели опрос среди 1500 пользователей, чтобы выяснить, как они проводят время на даче. Исследование приурочено ко Дню дачника, который отмечается 23 июля.

Отвечая на вопрос о любимых занятиях, более половины участников (54%) сказали, что выбирают отдых на свежем воздухе: барбекю, шашлыки и пикники. Столько же наслаждаются отдыхом в окружении природы. Около 40% опрошенных занимаются грядками и теплицей. 31% предпочитают купание в реке или бассейне, 29% – банные процедуры, а 21% увлекаются садом и ландшафтным дизайном. Спорт на даче интересует 9% респондентов.

Выращивание урожая для многих остается важной частью дачной жизни: 36% россиян рассматривают это как приятное дополнение к отдыху, 25% считают важным делом, а 23% не придают этому большого значения. Совсем не занимаются огородом 16% респондентов.

Для 40% опрошенных дача – это место полноценного отдыха. Для 20% – место для встреч с близкими, а 18% считают дачу местом для работы летом. Около 11% видят в даче пространство для праздников и пикников, столько же используют ее как зону для творчества.

Стоит отметить, что более половины россиян (54%) делятся своими дачными достижениями (урожаем, садом и изменениями на участке и в доме) в социальных сетях.

Интерес к обучению и мастер-классам по садоводству проявляют 51% респондентов. 19% регулярно интересуются видео и статьями о дачном хозяйстве. Среди тех, кто интересуется, 42% подписаны на группы и блоги авторов в социальных сетях, посвященных дачному хозяйству. Так, по данным ОК, спрос на контент про сад и огород с наступлением летнего сезона вырос в два раза по сравнению с весенним периодом. Среди наиболее популярных мастер-классов в ОК: ролики о том, как выращивать рукколу и арбуз в теплице, а также обзоры различных сортов овощных культур.

Рост интереса к садоводству и дачному хозяйству подтверждает и ЮKassa. По данным сервиса, с 1 по 15 июля 2025 года на 41% выросло число покупок товаров для сада и огорода относительно 1-15 июля 2024 года, оборот в этой категории стал выше на 61%, а средний чек вырос на 14% и составил 6370 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube