Верховный суд запретил сатанизм* в России

Верховный суд России в среду признал «Международное движение сатанизма»* экстремистским и запретил его деятельность на территории страны. Таким образом, суд удовлетворил совместный иск Минюста и Генпрокуратуры.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме, передает «Интерфакс». Дело слушалось тройкой судей. Его рассмотрение заняло два заседания.

В ходе слушаний представители Генпрокуратуры указали на то, что движение основано на экстремистской идеологии, ненависти и вражде к традиционным религиозным конфессиям и «тесно связано с проявлениями радикального национализма и неонацизма». Его деятельность направлена на подрыв основ конституционного строя, пропаганду насилия и возбуждение религиозной розни, подчеркнули в надзорном ведомстве.

Решение суда подлежит немедленному исполнению, отметил судья. Речь идет не только о запрете на деятельность движения, но и о запрете на пропаганду, формирование заинтересованности и вовлечение в движение.

Информация о признании движения экстремистским будет направлена в Минюст РФ для внесения соответствующих сведений в федеральный список.

На запрете в России идеологии сатанизма* настаивали представители РПЦ. В Госдуме предлагали признать сатанизм экстремистским движением, поскольку, по мнению парламентариев, оно несет непосредственную угрозу государственности.

Религиовед, член экспертного совета комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Игорь Иванишко рассказал «Газете.ру», как будет работать запрет. По его словам, «будет осуществляться регулярный мониторинг групп, которые маскируются под иной контент, но при этом осуществляют пропаганду сатанизма*».

«Уголовная ответственность ожидает тех, кто вовлекает, склоняет к вступлению в сатанистские группы. А таких вербовщиков от сатанистов у нас достаточно много как в онлайне, так и в оффлайне на различных мероприятиях, которые не являются сатанистскими, но там можно найти новых адептов: полузакрытые рок-пати, тусовки оккультной тематики, специальные питейные заведения, в которых зависают разные любители темных религиозных практик, и так далее», – отметил эксперт

В зоне риска и рок-группы, которые «избрали основной тематикой своих произведений прославление сатаны и высмеивание христианства», добавил он, отметив, что им придется пересмотреть репертуар. Также запрет ударит по тематическим барам и клубам, которые используют сатанистскую тематику для привлечения молодежи. Им придется «пересмотреть свой антураж, название блюд и спиртных напитков, чтобы в них не содержалось прямой пропаганды сатанизма*», – указал Иванишко. Кроме того, решение суда повлияет на ассортимент маркетплейсов и книжных магазинов, добавил он. Теперь интернет-магазинам, издательствам и книжным лавкам придется снять с продажи огромное количество товаров с символикой сатанизма*, а также соответствующую литературу, отметил эксперт.

* Движение «Международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено на территории РФ

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube