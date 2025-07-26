40-градусная жара накроет юг европейской части России

На юг европейской части России придет 40-градусная жара. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«На юге европейской России, особенно в Крыму и Краснодарском крае, ожидается высокая температура. В выходные дни и в первые дни следующей недели в степных и предгорных районах температура может достигать 38-40 градусов», – цитирует специалиста ТАСС. По его словам, это очень высокие температуры и такая жара будет ощущаться особенно сильно.

Вильфанд добавил, что на Северном Кавказе, особенно в Чечне, также ожидается до +39°. В Кабардино-Балкарии жара будет доходить до +38°. В других регионах Северо-Кавказского федерального округа ожидается аналогичная погода.

Специалист добавил, что сильная жара пришла в Приморский край и на Сахалин. Там ожидается до +35°.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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