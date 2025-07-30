Носок Майкла Джексона со стразами выставлен на аукцион

Один из двух носков, которые Майкл Джексон носил во время концерта в Ницце 27 июня 1997 года, сегодня выставлен на аукцион в Ниме, сообщает Ici Gard Lozère . Стартовая цена составляет 2500 евро, эстимейт варьируется от 3000 до 4000 евро. Реликвия украшена кристаллами, немного загрязнена и аккуратно оформлена.

По данным сайта Interenchères, носок был «особенно заметен» при исполнении песен Beat it и Billie Jean во время его мирового турне HIStory , в ходе которого он посетил Лион и Париж. Именно в нем Майкл Джексон отрабатывал знаменитую « лунную походку».

До сих пор носок хранился у одного из техников сцены, участвовавших в турне короля поп-музыки 1997 года. Он нашёл его возле гримёрных, разбирая оборудование для концерта на стадионе «Шарль Эрманн» в Ницце. Он поместил его в рамку рядом со своим старинным пропуском за кулисы. «К лоту будут прилагаться сертификат о находке и расчётный лист», – добавляет Interenchères.

Носок уже выставлялся на аукцион 21 июля, но покупателя не нашлось. Оливье Вернь, эксперт из Hôtel des ventes, объяснил, что причиной неудачи стало отсутствие коммуникации. «Покупателей не было, потому что наша обычная аудитория не слишком заинтересована в сувенирах, связанных с поп-музыкой», – рассказывает он . – После этого несколько заинтересованных энтузиастов заявили о себе. Сначала один человек, потом двое, трое, четверо... Поэтому мы решили снова выставить его на продажу, дав им знать».

В 2023 году Майкл Джексон уже мелькал в заголовках новостей на аукционах. Его шляпа, в которой он впервые вышел для исполнения «лунной походки» в марте 1983 года, была продана за 77 640 евро на аукционе в Париже в отеле Drouot.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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