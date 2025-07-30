Носок Майкла Джексона продали за 6200 евро

Носок Майкла Джексона, в котором он выступал на турне 1997 года HIStoty во Франции, в среду был продан на аукционе за 6200 евро. Данные результатах торгов сообщает телеканал БФМ.

Напомним, что торги раритетом состоялись в Ниме, экспонат выставлялся во второй раз, потому что в первый раз ценители подобных вещей просто ничего про него не знали.

Носок Джексона, расшитый стразами, в котором он, в частности, исполнял свою знаменитую «лунную походку» нашел один из техников, обслуживавших французскую часть тура. К артефакту прилагался его пропуск за сцену. Начальная цена лота составила 2500 евро.

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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