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Среда, 30 июля 2025, 18:07 мск

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Носок Майкла Джексона продали за 6200 евро

Носок Майкла Джексона, в котором он выступал на турне 1997 года HIStoty во Франции, в среду был продан на аукционе за 6200 евро. Данные результатах торгов сообщает телеканал БФМ.

Напомним, что торги раритетом состоялись в Ниме, экспонат выставлялся во второй раз, потому что в первый раз ценители подобных вещей просто ничего про него не знали.

Носок Джексона, расшитый стразами, в котором он, в частности, исполнял свою знаменитую «лунную походку» нашел один из техников, обслуживавших французскую часть тура. К артефакту прилагался его пропуск за сцену. Начальная цена лота составила 2500 евро.

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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