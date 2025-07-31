Нижегородский губернатор призвал воспринимать перебои с интернетом как детокс

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил гражданам воспринимать ситуацию с отключением мобильного интернета как возможность устроить себе цифровой детокс. Об этом он заявил во время отчета перед областным законодательным собранием по итогам работы регионального правительства в 2024 году.

По словам Никитина, этот дискомфорт нужно потерпеть ради того, что жители оставались в безопасности. Он попросил с пониманием отнестись к регулярным перебоям с интернетом и воспринимать их как «оздоровительную процедуру», передают местные СМИ.

«Хотелось здесь обратиться к гостям нашего города, туристам, отнестись к этому с пониманием, воспринимать это как оздоровительную процедуру, детокс такой», – подчеркнул губернатор.

При этом он отметил, что проводной интернет в регионе работает, и пообещал увеличить количество бесплатных точек доступа к Wi-Fi. Также Никитин призвал торговые центры обеспечить проводной интернет для стабильной работы кассовых аппаратов.

Ранее нижегородские власти объяснили перебои с мобильным интернетом усилением мер безопасности на фоне участившихся ударов украинских дронов. Никитин предупреждал, что проблемы с мобильным интернетом не прекратятся, пока сохраняется угроза атак БПЛА.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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