В странах северной Европы стоит беспрецедентная жара

Холодные страны северной Европы поразила «поистине беспрецедентная» жара. The Guardian сообщает, что метеостанция в норвежской части Полярного круга зафиксировала температуру выше 30 градусов в течение 13 дней в июле, тогда как в Финляндии такая же температура держалась три недели подряд.

Учёные утверждают, что это самый длинный период жаркой погоды с 1961 года, он на 50% превышает предыдущий рекорд.

«Поистине беспрецедентная волна тепла всё ещё в самом разгаре, с максимальными температурами около 32-33 °C, – написал позавчера в социальных сетях Мика Рантанен, климатолог Финского метеорологического института. – Даже в Арктике зафиксированы три недели температур выше 25 °C, и завтра она может повторить августовские рекорды».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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