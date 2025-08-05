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Вторник, 5 августа 2025, 15:25 мск

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В Москве пройдет фестиваль «Формула здоровья», объединяющий медицинских блогеров

Фото: «Одноклассники»

8 августа в московском фудмолле «ДЕПО» состоится фестиваль «Формула здоровья в квадрате», посвященный здоровому образу жизни. На нем можно будет послушать паблик-токи и лекции от практикующих врачей в области кардиологии, диетологии, мужского, детского здоровья и не только. Эксперты из сферы спорта и фитнес-индустрии поделятся секретами здорового долголетия. Приглашенными участниками фестиваля также станут блогеры «Одноклассников», чьи советы направлены на аудиторию серебряного возраста. Вход на фестиваль будет бесплатным и доступным для всех желающих.

На платформе ОК пройдет челлендж среди популярных авторов по тегу #ОКзож: в нем также примут участие нутрициолог Дарья Савельева, тренер-мотиватор Анастасия Крекова и специалист в области мужского и женского здоровья, доктор Ольга Прядухина. Каждый из них на собственном примере расскажет, как держать себя в форме и что необходимо делать для поддержания здорового образа жизни на регулярной основе.

Кроме того, в рамках инициативы «Одноклассников» с 11 по 17 августа в Краснодаре, Екатеринбурге и Казани будут работать специальные «станции здоровья», где все желающие смогут проверить свое состояние и получить подарки.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

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