В «Одноклассниках» можно послушать аутентичные сказки коренных народов России

Социальная сеть «Одноклассники» и портал «Культура.рф» подготовили проект «Как в сказке», приуроченный ко Дню коренных народов. Этот праздник отмечается во всем мире 9 августа. Проект призван познакомить пользователей с этническим и культурным разнообразием России.
В группе «Культура.рф» в ОК с 9 августа можно послушать плейлист из 15 народных сказок: татарской, эскимосской, удмуртской, алтайской и других. В течение нескольких дней там же будут выходить публикации с карточками, рассказывающими о традициях и культуре малых народов. Пользователи узнают, кто такие марийцы, карелы и манси, какой праздник главный у татар, во что верят ханты, как выглядит жилище эскимосов и много других интересных фактов.
Проект «Как в сказке» рассказывает о культурном наследии коренных народов России и будет интересен как старшей, так и молодой аудитории социальной сети.
Москва, Ангелина Сергеева
© 2025, РИА «Новый День»