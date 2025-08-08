На Солнце случилась мощная вспышка

На Солнце произошла очередная мощная вспышка. Как сообщает Институт прикладной геофизики, она началась в 06:53 мск. Ее продолжительность составила 32 минуты.

«В рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N04W43) зарегистрирована вспышка M2.8», – говорится в сообщении.

В общей сложности в августе зафиксировали девять вспышек такой мощности. Ученые сообщили, что почти все из них зарегистрированы в одной группе пятен. Самая сильная из них – М4.4, напоминает ТАСС.

Москва, Елена Васильева

