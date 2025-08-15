Кардиолог рассказал, как мужчинам защититься от инфарктов

Врач-кардиолог, сердечно-сосудистый хирург и автор «Одноклассников» Алексей Утин объяснил, почему у мужчин инфаркты случаются чаще и в более молодом возрасте, чем у женщин. Эксперт выступил в лектории фестиваля «Формула здоровья в квадрате», который на днях прошел в Москве.

«У мужчин сердечно-сосудистые события, включая инфаркт миокарда, происходят в среднем на 10 лет раньше, чем у женщин. Это связано с защитным эффектом эстрогенов у женщин до менопаузы. После менопаузы разница сокращается. Однако важную роль играют и другие факторы: женщины менее склонны к вредным привычкам, ответственнее относятся к своему здоровью и чаще следуют рекомендациям врачей. Например, в России только 30% женщин и 14% мужчин достигают целевых уровней артериального давления. Средняя продолжительность жизни мужчин и женщин в РФ отличается на 10 лет, и сердечно-сосудистые заболевания вносят основной вклад в структуру смертности. Борьба с вредными привычками, контроль веса и физическая активность могли бы увеличить продолжительность жизни и сократить разрыв между мужчинами и женщинами», – рассказал врач.

Также Алексей Утин прокомментировал повальное увлечение приемом добавок омега-3. Эти жирные кислоты организм человека не может синтезировать самостоятельно, поэтому должен получать извне. Как обещают фармацевты, БАДы помогают укрепить иммунитет, приводят в порядок сердечно-сосудистую систему, а также улучшают состояние кожи и волос.

«С точки зрения доказательной медицины, омега-3 практически не влияет на смертность от сердечно-сосудистых событий. Исследование REDUCE-IT показало, что препарат Vascepa (лекарственное средство на основе омега-3) с содержанием исключительно EPA (эйкозапентаеновая кислота) снижает сердечно-сосудистые риски у пациентов с высоким риском и повышенными триглицеридами, принимающих статины. Однако другие добавки омега-3 не продемонстрировали такой эффективности. В 2020 году исследование STRENGTH показало, что омега-3 не влияет на частоту серьезных сердечно-сосудистых событий и может повышать риск аритмии. Лучшим источником омега-3 остаются две порции запеченной рыбы в неделю», – отметил врач-кардиолог. Добавим, что жирные кислоты также содержатся в семенах чиа и льна, в грецких орехах и морепродуктах.

Курение – еще один серьезный фактор риска для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. «Никотин вызывает спазм сосудов, учащает пульс и повышает давление. Вейпинг связан с риском хронической обструктивной болезни легких и эндотелиальной дисфункцией. Однако вейпинг рассматривается как временная стратегия отказа от курения обычных сигарет. Исследования показывают, что вейпы менее вредны, чем обычные сигареты, но в любом случае их использование несовершеннолетними и некурящими взрослыми несет большие риски для здоровья», – добавил Алексей Утин.

