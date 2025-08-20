Полицейские задержали пособника мошенников, обманывавших россиян в мессенджере МАХ

В Ростовской области задержали подозреваемого в пособничестве зарубежным мошенникам, которые использовали в своей схеме мессенджер МАХ. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«О первом случае дистанционного хищения с использованием мессенджера МАХ стало известно 14 августа. Жительница г. Курска выполнила указания неизвестных, которые представлялись сотрудниками различных государственных органов, и лишилась 444 тысяч рублей. Обман начался со звонка через новый мессенджер, установленный в телефоне потерпевшей», – отметила Волк.

Полицейские установили личность подозреваемого, который исполнял роль посредника при переводе денежных средств аферистам. Он был задержан оперативниками при участии сотрудников Росгвардии. Правоохранители устанавливают других участников преступной схемы.

«Отмечу, что благодаря активным действиям и существующему в настоящее время механизму взаимодействия между сотрудниками органов внутренних дел и банковского сектора похищенные денежные средства были заблокированы на счете, и мошенникам не удалось фактически ими завладеть. По окончании предварительного расследования потерпевшей будет оказано содействие в их возврате», – добавила Волк.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube