Россияне рассказали, как готовятся к осени

Большинство россиян (56%) позитивно воспринимают приближающуюся осень, а остальные 44% относятся к этому времени года нейтрально или негативно. Такой результат показал опрос*, который провели среди российских пользователей «Одноклассники» и сервисы «Новости Mail» и «Здоровье Mail» (проекты VK).

Как выяснилось, только 11% респондентов не испытывают никаких изменений в самочувствии и настроении с приходом осени. Остальные замечают перемены: 55% чувствуют легкую грусть или ностальгию, 27% становятся спокойнее, 16% ощущают упадок сил и настроения, 15% жалуются на усталость и снижение энергии, 12% наоборот, чувствуют прилив сил и бодрости, а 11% испытывают радость.

Почти половина россиян (47%) не готовятся к осеннему сезону. А вот остальным требуется моральная поддержка, и они используют разные подходы. Так, 15% опрошенных занимаются хобби и творчеством, планируют поездки, мероприятия и встречи. Почти столько же (14%) обновляют гардероб и аксессуары, а также прописывают цели и задачи на осень. Еще 11% ищут рецепты сезонных блюд и напитков, около 10% приобретают что-то уютное для дома или начинают изучать что-то новое. Некоторые стараются продлить лето, уезжая в теплые края (8%), или составляют списки фильмов и книг (7%).

Для укрепления иммунитета перед холодами 46% респондентов увеличивают потребление овощей и фруктов, 36% проводят больше времени на свежем воздухе, 17% принимают витамины, 13% занимаются спортом, 11% стараются больше отдыхать, 8% посещают баню или сауну, а 5% закаляются. При этом 31% респондентов ничего не делают, чтобы подготовить организм к осени.

Что касается осенних увлечений, большинство россиян предпочитают прогулки (28%), просмотр фильмов или сериалов (27%), чтение книг (20%), кулинарию (12%), компьютерные или мобильные игры (10%), посещение музеев, театров и выставок (10%), спорт (10%), творчество (10%), рукоделие (9%). На осенних выходных респонденты чаще всего занимаются домашними делами (43%), гуляют (35%) и смотрят фильмы или сериалы (31%).

Предпочтения в контенте с наступлением осени также меняются. Чаще всего респонденты выбирают новостные (40%) и развлекательные форматы (37%). Контент о здоровье, психологии и поддержании хорошего самочувствия интересует 19% опрошенных россиян, материалы о саморазвитии и обучении – 16%, о приготовлении различных блюд – 16%, о путешествиях в осенний сезон – 15%, о DIY и творчестве (например, декор, рукоделие) – 8%.

* В некоторых вопросах сумма процентов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube