Ваш ветер не работает: Трамп велел закрыть огромную ветряную станцию

Правительство США в пятницу остановило работу по огромному проекту морской ветряной электростанции у северо-восточного побережья. Оно было завершено на 80%. До этого в Америке было целая серия остановок работ по проектам ветряной энергетики, все происходит по распоряжению президента Дональда Трампа, который уже не раз публично заявлял, что «этот ваш ветер не работает» и полагаться на данный популярный «зеленый» тренд в энергетике нельзя.

Ранее предполагалось, что датский проект Revolution Wind, строительство которого началось в прошлом году после получения всех необходимых разрешений, будет снабжать электроэнергией более 350 000 домов в штате Род-Айленд.

Мэтью Джакона, директор Бюро управления океанической энергией (BOEM), в пятницу направил письмо с приказом об «остановке всей текущей деятельности» проекта, чтобы обеспечить его детальный аудит. «В частности, BOEM стремится решить проблемы, связанные с защитой интересов национальной безопасности в Соединенных Штатах», – говорится в этом письме, но других подробностей не приводится. «Вы не можете возобновить деятельность, пока BOEM» не завершит аудит, добавил он в письме датской компании, реализующей проект.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube